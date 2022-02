La difícil situación de la joven madre Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, quien denunció que el futbolista se habría desentendido de sus menores hijos y no cubre ningún gasto de los pequeños, ha conmovido a muchos personajes de la televisión como es el caso del conductor Andrés Hurtado y sus hijas Josetty y Gennesis.

El presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” prometió que le entregará a la joven madre la cantidad de 2 mil soles por seis meses para que pueda costear los alimentos y vestimenta de los niños. Sin embargo, aclaró que no se encargará de los gastos del colegio como se venía especulando.

“Por si acaso, yo me voy a encargar 6 meses de la manutención tuya y de tus hijos, desayuno, almuerzo y cena (…) Lo único que no voy a poder es, como me dijeron algunos medios, ¿te vas hacer cargo del colegio de sus hijos? Eso no lo voy a poder hacer, porque imagínate encargarte del colegio de todos los hijos del Perú”, señaló.

Ahora, la periodista Lourdes Sacín, quien comenta muchos temas de la farándula, no fue ajena al drama de Génesis Alarcón y aprovechó para darle un consejo.

“Familia de Andy Polo recibe departamento amoblado por parte de Josetty y Gennesis, además una mensualidad de Andrés Hurtado. Magaly ofreció conseguirle un canje de licuadora y olla arrocera, pero ella dijo que más le interesaba el tema del colegio de sus hijos”, comentó en un inicio.

“La ayuda esta bien porque vivían en malas condiciones, pero eso acabará en 6 meses, así que espero busque la manera de trabajar también porque ser económicamente independiente es importante”, agregó.

