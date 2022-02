La periodista Lourdes Sacín se pronunció en sus redes sociales tras la grave acusación en contra de su expareja y padre de su pequeño hijo, Andy V, por presuntamente abusar sexualmente a una mujer que sufre de retardo mental.

La comunicadora se conmovió hasta las lágrimas al hablar de su hijo de seis años, quien está siendo afectado por el escándalo mediático que se reveló en el programa de Magaly Medina.

“Es un tema que afecta a mi hijo directamente, la próxima semana él empieza clases. Yo no puedo controlar lo que hagan otras personas o su comportamiento. Todavía no salen los resultados, tiene que haber una investigación. (...) Yo no defiendo nada, estoy preocupada por mi hijo y porque le va a afectar. Me duele este tema por mi hijito”, comentó Lourdes en una trasmisión en su cuenta de Facebook.

“Yo tengo otros audios más grandes, donde dice otra cosa. Pero no quiero meterme porque no quiero defenderlo. Cualquier acto de este tipo es condenable. No voy a entrar en detalles, ni nada porque mi hijo está de por medio”, agregó.

En otro momento, Lourdes Sacín también confesó que teme que su hijo sufra de bullying tras la denuncia que recae sobre su padre. “Es un tema que afecta a mi hijo y me duele que mi hijo tenga que pasar por esto… Yo crío a mi hijo de una forma que quiero que sea un hombre de bien, que esté tranquilo. Estas cosas escapan de mi control porque no tengo nada que ver con esto”, manifestó entre lágrimas.

“No estén hablando que mi hijo va a ser igual (a Andy V). Mi hijo es bueno, noble, amoroso, no tiene nada que ver. (...) Mi hijo no tiene la culpa”, sentenció.

