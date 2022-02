La nueva temporada de “Esto es Guerra” ha generado más de una polémica y un sinfín de críticas, entre ellos sobresalen los comentarios de la recordada animadora infantil Yola Polastri, quien arremetió contra los “históricos” participantes del reality.

“Acabo de cumplir un año más de vida, muchos dicen que estoy vieja, pero no. Viejos son los que están en el reality, de ‘Esto es guerra’. Bien viejos están, se hacen pasar por adolescentes, juveniles, es un horror. Teniendo 40, 30, la verdad que no me parece”, declaró la “Chica de la tele” en conversación con Magaly Medina.

Pero eso no fue todo, Yola Polastri también utilizó su cuenta de Twitter para criticar “EEG”, a quien tildó de “ola de grillos”. Asimismo, reafirmó su postura que no es un buen contenido para los niños.

“Es una olla de grillos porque realmente ahí nadie se quiere, no sé si ellos saben lo que es un sentimiento. Todos ahí se pelean, se enamoran, no hay competencia. Ese grupete que tienen ya está viejo”, escribió en su red social.

¿Qué edad tienen los “guerreros” de Esto es Guerra?

La mayoría supera los 30 años de edad y hasta una de las mencionadas tiene más de 40.

Melissa Loza tiene 43 años, Rafael Cardozo y Paloma Fiuza poseen 38; y Anthony Aranda 34. Por su parte, Rosángela Espinoza cuenta con 32 años al igual que Ignacio Baladán, Michelle Soifer y Facundo González. Fabio Agostini y Guty Carrera tienen 31 años.

Tepha Loza, Jossmery Toledo y Jota Benz con 29 años. Hugo García, Said Palao, Ducelia Echevarría y Patricio Parodi tienen 28 años. Los más jóvenes del elenco son Allison Pastor y Arian León con 25 años, Luciana Fuster con 23 años.

TE PUEDE INTERESAR