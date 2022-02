Nicola Porcella regresó a México tras pasar varios meses en Perú. Y en medio de la celebración por los 10 años de Esto es guerra, el modelo envió un contundente mensaje contra el reality.

En sus historias de Instagram, Nicola Porcella se grabó desde las instalaciones de Televisa San Ángel, donde se encontraba grabando, aunque se desconoce en qué proyecto estará.

En ese sentido, Nicola Porcella dejó entrever que Esto es guerra le dio la espalda y que Televisa sigue confiando en él.

“Mientras que a los que les diste todo te dan la espalda, otros más grandes confían en ti”, escribió Nicola Porcella en la imagen. Asimismo, puso un gift donde se lee “karma!”.

Este mensaje llega días después de que Nicola Porcella dejó entrever le hubiera gustado volver al reality, pero la producción no se lo permitió: “El volver a EEG no estaba en mis manos, créanme, sino en manos de las cabezas. Pero como les digo, gracias por el cariño y por el apoyo. Sé que he cometido errores pues no soy perfecto, pero aprendí y mejoré y ustedes siempre estuvieron ahí, así que lo que se viene lo haré con la misma pasión por ustedes, gracias”, escribió.

