Descartado de la nueva edición de ‘Esto es Guerra’, Nicola Porcella no estará en el aniversario del reality que le dio fama, pese a los rumores y la petición de muchos de sus fans, hoy el ex de Angie Arizaga pisó tierras aztecas y explicó el por qué no fue parte del show.

Luego de llegar a México y tener un inesperado encuentro con Beto Ortiz, Nicola decidió agradecer a sus fans y explicar por qué no está en ‘Esto es Guerra’: “Como saben ya llegué a México con muchas ganas e ilusión de seguir haciendo lo que me apasiona, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que me escriben diciéndome que vuelva a EEG, desde que salí nunca había tenido tantos mensajes pidiéndome volver y se los agradezco de corazón”.

Imagen captura de Instagram

Lo que sorprendió más, fue que Nicola dejó en claro que él no se negó a ser parte de la nueva temporada de ‘EEG’, sino que habrían sido otros los que decidieron por él: “El volver a EEG no estaba en mis manos créanme sino en manos de las cabezas. Pero como les digo, gracias por el cariño y por el apoyo. Sé que he cometido errores pues no soy perfecto, pero aprendí y mejoré y ustedes siempre estuvieron ahí, así que lo que se viene lo haré con la misma pasión por ustedes, gracias”.

