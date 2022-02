El exchico reality Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al revelar que ocultó el tatuaje que se hizo en honor a la Virgen de Guadalupe cuando entró a trabajar a Televisa.

Para sorpresa de sus seguidores, Nicola Porcella decidió tapar el enorme tatuaje que tenía en la espalda con otro tatuaje aún más grande: se trata de un ave.

“Bueno, sí, me tapé la virgen, la que tenía atrás”, confesó Nicola Porcella en Instagram.

Foto: Instagram @ryansancheez

Nicola Porcella se tatuó a la Virgen de Guadalupe

Hace casi dos años, en julio de 2020, Nicola Porcella celebró su ingreso a Televisa y se tatuó en vivo la Virgen de Guadalupe como muestra de agradecimiento: “Gracias Virgencita de Guadalupe por protegerme y guiarme hasta tu tierra”, señaló en ese entonces.

Foto: Instagram Nicola Porcella

Asimismo, Nicola Porcella aseguró que se tatuó porque hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe: “Tú que conoces mis anhelos y respondes a los que te claman, te pedí que escuches y me cuides desde arriba. Me resguardaste en mi operación, me alentaste en mi recuperación y hoy estoy aquí, cumpliendo mi promesa como muestra de agradecimiento a todo lo que tu tierra me ha brindado. Gracias por escuchar todas mis peticiones, porque sé que tú posees las soluciones de todo e intercedes por mis necesidades. Cuida de mi familia; a mis padres, a mi hijo, a mis seres amados y cuida de mi también. Amén”.

Sin embargo, el chico reality recibió toda clase de burlas por el resultado del tatuaje.

