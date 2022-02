El bailarín Anthony Aranda aseguró que Melissa Paredes nunca evaluó ingresar a Esto es guerra esta temporada. El popular ‘gatito activador’, sin embargo, reveló que su novia lo apoyará durante la competencia.

Tras ser presentado en el programa, Anthony Aranda habló con el prorama Estás en todas: “Es súper emocionante, es súper chévere porque es un programa muy bonito, es un programa muy competitivo. Yo tengo muchos años compitiendo, ya sea en el baile, he ido a mundiales, a Las Vegas, he ido representando a Perú, entonces la competencia me encanta”.

Sobre el comentado ingreso de Melissa Paredes, Anthony Aranda respondió: “No, nunca hubo una conversación con Melissa, así que no, en esta oportunidad Melissa no va a estar”.

De otro lado, Anthony Aranda aseguró que muchas personas lo quieren: “Siempre hemos tenido mucha gente que nos ha apoyado, hay muchos ‘haters’, mucha gente que se deja influenciar por ciertas personas que está de más mencionarlas, pero hay mucha gente que nos apoya siempre. Nosotros, cuando salimos a la calle, siempre nos piden fotos, cariños, es más, cada vez que salimos, porque siempre compartimos, es como que ‘qué bonitos se les ve, qué bien’ o cosas así, por esa parte nosotros estamos súper contentos”.

El bailarín también comentó sobre el ‘hijo’ que tiene con Melissa Paredes: “Tenemos un perrito, un chihuahua, se llama Cas. Se lo quise regalar porque a ella le encanta, entonces es un detalle de los muchos”.

Fuente: América Televisión

