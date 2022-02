La modelo Melissa Paredes decidió mostrar en sus redes sociales como va preparando los útiles escolares de su pequeña Mía, quien irá al colegio por primera vez. A través de su cuenta de Instagram, la exconductora mostró como va alistando todos los materiales educativos que va a necesitar su hijita en este año nuevo escolar.

“Ya empiezan las clases y andamos en modo poniéndole nombre a todo, obviamente, en coordinación con la otra parte (Rodrigo Cuba) para estar todos ok, Mía como les había contado ya tiene su mochila, su lonchera, sus cositas, todo para su retorno a clases, y ahora estoy poniéndoles nombrecitos a todos”, contó en sus estados.

“Compré estos stickers y voy a pegarlos en todos sus lápices, plumones, colores y todo, para que no se me pierda nada, ¿quién más está así?”, preguntó.

Al parecer Rodrigo Cuba terminó comprando todo los útiles escolares de su hijita tras la indirecta que lanzó Paredes hace unos días. “Como yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí. Tengo que pagar el colegio, comprar los útiles, nadie me da ni un sol a mí”, le dijo Melissa a su “gatito activador”.

