El futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba mostró los útiles y uniformes escolares para su hija Mía, quien irá al colegio por primera vez. “Así queda listo todo para el primer día de clases de Mía, todo bien marcado, falta coser eso (nombre de su hija), nada más”, comentó el ‘Gato’ al grabar los útiles escolares. Días atrás, Melissa Paredes bromeó sobre ser la manager de Anthony Aranda y le pidió un porcentaje de su sueldo. En ese momento, aprovechó para recordar que no recibe pensión de alimentos: “como yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí. Tengo que pagar el colegio, comprar los útiles, nadie me da ni un sol a mí”, dijo la actriz; sin embargo, todo parece indicar que fue Rodrigo Cuba quien terminó comprando los útiles. Fuente: Instagram Rodrigo Cuba