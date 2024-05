El despiste de una minivan, en diciembre del 2023, dejó cuatro fallecidos en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur, misma vía que dos meses antes había sido escenario de la muerte de dos personas en un triple choque, a la altura del kilómetro 26.

Ambos lugares marcados por la tragedia están incluidos en los 96 puntos de alta siniestralidad, que identificó el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Lima Metropolitana y el Callao.

En estas zonas, que concentran de tres a más siniestros fatales, hubo 429 decesos a causa de 411 accidentes reportados entre l 2021 y 2023.

EN DETALLE. Según el observatorio, estos puntos están localizados en un 63.9 % en carreteras nacionales y en la mayor parte de siniestros se trató de un atropello, choque. Además, las principales víctimas mortales fueron peatones y conductores.

El Callao concentra ocho lugares de recurrente mortalidad, distribuidos en los distritos del Callao, Carmen de la Legua y Ventanilla. Aparece, por ejemplo, las cuadras 29 y 58 de la Av. Argentina.

En el caso de Lima, Lurín es la jurisdicción que acumula más zonas críticas con un total de 9, y ubicadas sobre todo en la Panamericana Sur. Le siguen Los Olivos, Comas y San Martín de Porres (ver infografía).

Entornos de colegios inseguros: 10 % de accidentes ocurrieron en la puerta o cuadras próximas a escuelas

Por otro lado, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reveló que persiste una alta incidencia de fatalidades cerca a instituciones educativas, a pesar del marco normativo que establece el límite máximo de velocidad de 30 km/h cerca a instituciones educativas.

Así, entre enero de 2021 y enero de 2024, se registraron 6500 siniestros fatales a nivel nacional, de los cuales, 650 siniestros (10%) ocurrieron en zonas escolares, las cuales comprenden cuadras inmediatamente próximas a la puerta de ingreso. Estos eventos tuvieron como resultado a 683 personas fallecidas y 192 lesionadas.

Esta cifra es mucho más crítica cuando se analizan radios de influencia mayores pues el número de siniestros de tránsito dentro de los 500 m es de 50% del total (3232) e involucra a alrededor de un tercio de la población estudiantil de Educación Básica a nivel nacional.

A esto se suma una mala infraestructura vial pues en un análisis el 66.2% de colegios evaluados no cuentan con cruceros peatonales, el 72.8% de colegios no cuentan con líneas de borde de calzada, y el 94.4% de colegios no cuentan con señales de velocidad máxima (30 km/h).

Frente a ello, se han detectado 3,383 colegios cuyas zonas escolares son de atención urgente por el riesgo en 73 distritos a nivel nacional. Para reducir siniestros cerca a colegios, el MTC está creando una “Guía para la implementación de Entornos Escolares Seguro”.

