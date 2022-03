Malas noticias. La conocida vidente y rumpóloga colombiana Bibian Arango se aventuró a augurar el destino de la Selección peruana, quien este martes 29 de marzo jugará un partido decisivo ante su similar de Paraguay con la ilusión de clasificar al Mundial Qatar 2022.

Para la especialista en lo paranormal, el equipo comandado por Ricardo “Tigre” Gareca no pasaría de la zona de repechaje.

“Yo había dicho que esto (Perú – Uruguay) definitivamente iba a ser un empate, pero le robaron el gol a Perú. Si tú me preguntas si Perú va a llegar a Qatar; yo no lo veo en el mundial”, reveló para El Popular.

“Yo tengo que ser franca, no lo veo, no lo siento. No clasifica al mundial, no lo veo. Llega al repechaje, pero no veo que entre a Qatar.”, agregó.

Cabe indicar que la Selección Peruana medirá fuerzas con Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca saldrá en busca de una victoria que le permita acceder al repechaje (frente al 5° de Asia que puede ser Australia, Emiratos Árabes Unidos o Irak) de la Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO