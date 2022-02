¡Fuertes declaraciones! La reconocida vidente, Bibian Arango, estuvo como invitada en el programa “Mujeres al Mando”, donde analizó el cabello de varias figuras de la farándula local y no dudó en comentar sobre Luciana Fuster, quien le pareció una chica “falsa e insegura”.

“La forma de tomarse fotos con su cabello es hacia adelante, ¿Qué quiere decir ella? Es una persona insegura, una persona que lamentablemente en amistad lo tengo que decir, no es una persona sincera, no es buena amiga, hipocresía”, comenzó diciendo la especialista.

En ese sentido, Bibian también señaló que la modelo se llevaría muy bien con Patricio Parodi, pero que como su relación comenzó de “mala manera”, no prosperaría.

“Este año en la parte del amor no va a jugar muy bien, se puede empezar algo, ¿pero para qué está la terminación? Si algo empieza negativamente ¿Qué pasa? Sí, veo mucha química entre ellos, pero amor puro no hay”, agregó.

Asimismo, la vidente mencionó que la influencer no estaría preparada en estos momentos para tener una relación seria. “Ella no está preparada para el amor y una relación estable. Tiene que cambiar su forma de ser porque está perdiendo grandes amistades. No veo (que se logren ella y Pato)”, finalizó diciendo.

