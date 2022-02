Alessia Rovegno oficializó su relación sentimental con Hugo García en diciembre del 2021, luego de ser ampayados cariñosos por la playa. Y es que ellos no han tenido problemas en confirmar su romance ni tampoco para contar detalles de cómo empezaron su historia amorosa en los programas de televisión.

“Hugo es increíble, estamos super contentos, las fotos salieron super lindas”, comentó la hija de la actriz Bárbara Cayo a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cuando le preguntaron sobre su portada en la revista ‘Cosas’.

La influencer, quien estaba con su hermana Arianna, en todo momento fue amable con la reportera de Willax TV, quien la abordó en la puerta de su casa. Este hecho fue resaltado por Rodrigo González en su programa.

“Qué lindas que son y qué sencillas, las dos saliendo de la panadería (...) Alessia es simpática, sencilla no tiene que responder como chinchosa de que si habla o no habla de su vida, responde amablemente, no se hace la acosada, está en la puerta de su casa, no se hace la que la invaden”, comentó ‘Peluchín’, haciendo una comparación entre Alessia Rovegno y Luciana Fuster.

“Cómo se nota cuando una persona tiene una educación diferente, es cuestión de educación. Cuando persona está bien educada, cuando tiene buenos cimientos y es segura de si misma, este es el resultado”, comentó.

Recordemos que Luciana Fuster y Patricio Parodi, otra de las parejas del espectáculo, huyen cada vez que le preguntan por su relación y aseguran que son acosados.

“Alessia habla de él (Hugo García) con amor, como la gente que ama de verdad, es una relación que no se esconde, no como la Fuster y sus disfuerzos y la falta de recursos”, agregó Rodrigo.

