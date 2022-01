El chico reality Hugo García sorprendió a propios y extraños al aparecer en la portada de la revista Cosas al lado de su pareja, Alessia Rovegno. Esta vez, el modelo contó cómo se conocieron.

Según contó Hugo García a la revista, vio a Alessia Rovegno cantando y buscó conocerla. Se trata del videoclip “Un amor como el nuestro”, estrenado el 7 de octubre, cuando Hugo tenía una relación con la modelo Alexandra Balarezo.

“No nos conocíamos, yo la vi en el videoclip de su primera canción, “Un amor como el nuestro”, ya que un amigo lo compartió en redes. Sentí una conexión superlinda, como si la conociera de toda la vida. Desde ese día no paré hasta conocerla”, reveló Hugo García a la revista Cosas.

La relación, confirmada en diciembre, se desarrolló rápidamente y Hugo García ya conoce a la familia Cayo. De acuerdo al ‘guerrero’, estuvo muy nervioso en el primer encuentro.

“Ya se imaginarán cómo estaba el día que iba a conocerlos ¿no? Una semana antes, ya estaba aprendiendo coreografías y tiktoks para no pasar noche [risas]. Definitivamente, el talento sobra en esa famila. Todos son muy unidos y divertidos. Me recibieron de la mejor manera, me hicieron sentir como en casa y parte de la familia desde el primer momento”, manifestó.

Por su parte, Alessia Rovegno admitió que no pasarán mucho tiempo juntos: “Hoy en día, por los proyectos que tengo, de modelaje y sobre todo música, voy a tener que estar entre Miami, Nueva York y el Perú. Creo que la distancia no va a ser un problema para nosotros. Cada uno tiene vida propia y respetamos eso muchísimo. Una relación es para sumarse”.

VIDEO RECOMENDADO

Presentación de Brunella Horna en América Hoy

TE PUEDE INTERESAR