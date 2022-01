La modelo Vania Bludau dedicó un emotivo mensaje a Alexandra Balarezo, expareja de Hugo García, tras recibir el Año Nuevo 2022 con el chico reality y su nueva enamorada, Alessia Rovegno.

A través de Instagram, Alexandra Balarezo despidió el año 2021 con una reflexión: “GRACIAS a todas las personas que se cruzan en mi camino. GRACIAS a todas las situaciones y experiencias vividas porque me ayudaron a formar el coraje para seguir adelante y llenarme de aprendizajes, y gracias a tod@s los que me hicieron bien, porque así me hicieron sentir amad@”. GRACIAS a mí mism@ que he encontrado la gratitud en todas las personas, cosas y hechos”, escribió la modelo.

“Lleno mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi consciencia y todo mi ser con esta Gratitud, que sale de mí en todas las direcciones, llega a todo lo que hay en mi mundo y vuelve a mí en forma de más experiencias y cosas por las cuales sentirme agradecido. Con este mensaje, solo me gustaría decirles que dejemos de ver el lado negativo de las cosas, y seamos más agradecidos con todo lo que tenemos”, se lee en la publicación de Alexandra Balarezo.

Por su parte, Vania Bludau dejó un tierno mensaje en la publicación de su amiga, a quien conoció cuando era novia de Hugo García, ya que salían en parejas con Mario Irivarren: “Love you (te quiero)”, escribió Vania en la mencionada publicación.

“Yo mas”, respondió Alexandra Balarezo a Vania Bludau. Y es que la amistad entre ellas no se vio afectada con la ruptura de Hugo García y Alexandra.

Los usuarios no dejaron pasar desapercibido el comentario de Vania Bludau, ya que la novia de Mario Irivarren estuvo recientemente en Colán con Hugo García y Alessia Rovegno: “ella antes andaba con el grupito de Hugo, ahora también andas con la otra pareja de Hugo, o sea, la Alessia Rovegno”, escribió un usuario.

Sin embargo, otro cibernauta defendió a Vania Bludau, pues habría estado alejadra de Alessia Rovegno por respeto a su amiga Alexandra: “exactoooo es por eso que si revisas las historias Vania casi no comparte o está junta de Alessia, pero más no puede hacer ya que Mario si es amigo de Hugo.... En fin amo la amista de ustedes dos”.

