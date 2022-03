La conductora Magaly Medina contó detalles inéditos de su relación con su esposo Alfredo Zambrano. La “urraca” y su notario comenzaron su historia de amor en el año 2011.

Luego de superar sus problemas y un casi divorcio, la conductora de “Magaly TV: La Firme” y su compañero se muestran más unidos que nunca en redes sociales y se han convertido en una de las parejas más estables del entretenimiento.

Ahora, la periodista, que está próxima a cumplir 59 años, aseguró en una entrevista exclusiva con diario Trome que confía plenamente en su esposo, pero sí el la traiciona no hay vuelta atrás.

“No le reviso el celular, pero sí sé su clave. No nos faltamos el respeto de esa manera porque confío en él y él en mí. Alfredo tiene su celular enfrente de mí, contesta y escribe delante de mí, y las claves las tengo por alguna emergencia”, respondió Magaly al ser consultada por si tiene la clave de su celular.

“Sin embargo, no tengo necesidad de revisar su celular porque el hombre que te va a engañar, así tú sepas la clave, así tú lo sigas, igual lo va a hacer”, agregó.

Magaly le responde a Evelyn Vela

Hace unos días, Evelyn Vela dejo entrever que la “urraca” era muy controladora con Alfredo Zambrano, en conversación con el medio referido, Magaly le respondió sutilmente.

“Vivir desconfiando es terrible, no es vida y hay que vivir tranquilamente. Uno llega a una etapa en la vida que deseas paz y si esa persona, en algún momento te decepciona y rompe esa confianza que le has dado, bueno, es su problema, no el mío. Entonces uno da vuelta la página y dice: Mira lo que te perdiste. Ya mi marido sabe lo que yo haría y me responde: Ya, ya, ya”, manifestó.

Magaly celebrará sus 59 años en Miami

Por último, Magaly Medina se animó a revelar como celebrará sus 59 años, la periodista cumple años esta semana. “El viernes a Miami, pero el jueves que es mi cumpleaños almorzaremos con la familia en la casa”, expresó.

