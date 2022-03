Magaly Medina se refirió a la pataleta que realizó el ‘activador’ Anthony Aranda en su cuenta de Instagram luego que su programa “Magaly TV, La Firme” hizo una comparación sobre el estilo de vida que Melissa Paredes tenía estando casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba y con el que tiene ahora, siendo novia del bailarín.

“Qué chévere que comparen una grabación de un videoclip o que pongan el yate de la tía de mi novia o que pongan fotos o imágenes de la familia de mi novia y quieran hacer rating inventando algo jjajajajajaj trabajen, hagan investigación jajajajaj, paz jajajaja”, arremetió Anthony Aranda.

¿Qué dijo Magaly sobre Anthony Aranda?

La famosa “urraca” no se quedó callada y le respondió con todo a Anthony Aranda. Magaly le recordó al bailarín que el ‘Gato’ Cuba le daba sus gustitos a Melissa Paredes.

“Nosotros trabajamos, no sé si tú jajajaja. Eso todo el mundo lo sabe, nosotros sí chambeamos, nosotros sí la sudamos, nos cuesta trabajo hacer ese programa ¿por qué se araña?”, manifestó en un inicio.

“Pero este chico, ¿por qué se araña?, (Melissa) se paseaba en un yate cuando estaba con el ‘Gato’ Cuba, se iba al norte, tampoco seas mezquino porque el ‘Gato’ Cuba le daba sus gustos a la Melissa, la llevaba de viaje, no la llevaba todas las semana a la casa de su familia en Cañete donde tenía piscina gratis así como él, tampoco la llevaba a su playita y tendía su toalla, la engría a la Melissa. Ahora solamente se la pasan en la cocina y el gimnasio (...) No le gusto el meme pues, el meme no lo hicimos nosotros, el meme estaba en las redes sociales, anda reclámale a los que hicieron el meme, pero no inventamos para nada”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR