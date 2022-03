La periodista Magaly Medina expresó su indignación tras la polémica decisión del VAR y del árbitro en el partido de la selección peruana contra Uruguay. Para sorpresa de muchos, la ‘urraca’ aseguró que Paolo Guerrero habría hecho un mejor trabajo que Pedro Gallese como capitán en este partido.

“Yo no soy admiradora del fútbol, soy muy crítica del fútbol, pero sin embargo toda la vida he respetado a la hinchada, porque respeto a mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia, todos los que viven y sufren por el fútbol porque esa es una gran alegría que tiene el país cuando gana nuestra selección, todos nos emocionamos y yo justo estaba con mis chicos mirando esta parte terrible, que para mí es escandaloso porque es realmente un escándalo lo que ha pasado”, dijo Magaly Medina al inicio de su programa este jueves 24 de marzo.

“Me decían que los jugadores debieron detener el partido, pero yo, entonces, pienso con mi mentalidad de persona que dirijo un equipo, digo que ahí faltó un líder, en la cancha faltó un líder, uno que se pare y diga acá nos paramos mientras el árbitro no vaya a ver el VAR (...) No vamos a hacernos los tontos, a la FIFA le interesa más que al mundial de Qatar vaya Uruguay a que vaya Perú (...) hay intereses ocultos, no vamos a hacernos los tontos, Perú no pesa mucho, Uruguay sí”, manifestó.

La ‘urraca’ comentó que a Pedro Gallese le faltó liderazgo: “Yo creo que Gallese, que es el capitán, debió de ponerse los pantalones y parar porque sus compañeros se lo estaban gritando, le estaban diciendo, al margen de mis diferencias con Paolo Guerrero, yo creo que si Paolo Guerrero hubiera estado comandando a ese equipo, a esa selección, seguiría como capitán, se hubiera parado y hubiera hecho el chongazo y al árbitro no le hubiera quedado más remedio que ir al VAR a mirar... porque siguieron jugando como si nada, y al finalizar el partido ya no se puede hacer nada, es lo que tengo entendido”.

“¿Eso es un robo? Es un robo descadaro, pero hay que actuar en el momento, un líder de un equipo tiene que ponerse a pensar y estar en todos lados (...) ahí no hubo un liderazgo, los chicos en la cancha confundidos, no sabían a quién seguir, a quién escuchar”, dijo Magaly Medina.

“En ese momento, a Gallese yo creo que le regalaron este cinto de capitán porque ahí se debió ver su temple (...) creo que si hubiera sido otro capitán, como Guerrero, por ejemplo, que no es de mi simpatía personal, pero hay que reconocer que como capitán, siempre se hizo respetar”, añadió.

La ‘urraca’ lamentó el resultado que entristece a los hinchas de la selección peruana: “Una pena, de verdad, una pena me da por tantos hinchas emocionados que viajaron, que se endeudaron, que siguen al Perú, que lloran por su camiseta, y el Perú en estos momentos necesita alegrías, no necesita frustraciones como estas porque ya suficientemente frustrados estamos con la política de nuestro país”.

Fuente: ATV

