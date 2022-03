El miécoles 23 de marzo de 2022, Magaly Medina entrevistó a Isabel Acevedo en su set y aprovechó para deslizar que la supuesta infidelidad de Christian Domínguez con Pamela Franco fue su “karma” por lo que sufrió Karla Tarazona con el engaño de ambos, cuando recién había dado a luz a su hijo.

“En ese momento ¿tú no hiciste caso a lo que tu mamá te estaba diciendo, que ella se estaba dando cuenta que él todavía tenía una mujer ahí dando vueltas?”, preguntó la ‘urraca’ a ‘Chabelita’. “Estaba enamorada pues, Magaly, qué te puedo decir”, respondió ella.

“¿Y no crees que cuando pasó lo de Pamela Franco, es como, digamos, que el mundo da vueltas y es como un karma que te pasó a ti también?”, le dijo Magaly Medina. “Puede ser”, admitió Isabel Acevedo.

En ese sentido, Magaly Medina le recordó que el hijo de Karla Tarazona acababa de nacer: “¿Por qué tú no le cuestionaste a él que Karla había dado a luz recientemente?”. “No, el bebé ya había naciado, no es que ella estaba embarazada, ya había dado a luz, ya el bebé tenía más o menos un año, algo así recuerdo”, dijo Isabel Acevedo.

Poco después, Magaly Medina mostró una noticia de diario Ojo, donde se comenta sobre el viaje que Isabel Acevedo realizó con Christian Domínguez en julio de 2016, meses después del nacimiento del hijo de Karla Tarazona.

“Claro, yo viajé con él. No, ella no había dado a luz, ella ya tenía la bebé”, comentó ‘Chabelita’. “¿Tres meses tenía? Ah, el bebé nació en marzo”, aclaró a Magaly Medina.

“No, yo me acuerdo que el bebé ya estaba más crecido, bueno, la verdad es que no recuerdo bien. Pero ahí yo sí viajé a Chile con él, pero él ya me había dicho que ya no tenía nada con ella”, respondió Isabel Acevedo.

