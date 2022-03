Isabel Acevedo sorprendió a todo el Perú al pedir disculpas públicas a Karla Tarazona en el programa ‘Amor y Fuego’. “Si en algún momento te hice daño, te pide disculpas y te deseo lo mejor”, le dijo EN VIVO la la popular ‘Chabelita’ a la conductora de televisión.

Y es que, por mucho tiempo, Karla despreció a Acevedo por haberse metido en su matrimonio con Christian Domínguez, cuando era su compañera de baile en el programa ‘El Artista del Año’, en el 2016. Todo ocurrió a los pocos meses que Tarazona dio a luz a su hijo Valentino.

Luego de que Isabel Acevedo reconociera “su error” y admitiera que haber estado con Domínguez fue un “karma”, Karla Tarazona se comunicó por teléfono con el programa de Willax TV para responder a ‘Chabelita’.

“Errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Ahora tengo una familia constituida, un esposo maravilloso que me apoya siempre, mis hijos... yo también voy a dar por terminado todo esto. Decirle a Isabel, que las disculpas públicas son aceptadas”, comentó Karla.

Karla Tarazona revela por qué estaba molesta con Chabelita

Karla Tarazona aclaró que, más que la infidelidad, le dolieron las mentiras que dijeron - en su momento - Isabel Acevedo y Christian Domínguez.

“Yo quiero que entiendan algo... quizás todo este tiempo no fue el tema de ‘me quitó o no me quitó’; a mi lo que siempre me dolió fue cómo se dieron las cosas, yo no me porté de mala forma con ella... yo siempre dije que ‘por qué no decir la verdad’. Creo que, al final, hoy todo está más que claro. Yo deseo de corazón que todo seamos felices dentro de la vida que cada uno tiene”, agregó.

Karla Tarazona acepta disculpas