La exMiss Perú Eco y modelo de “El último Pasajero”, Lesly Reyna, se casó este miércoles 23 de marzo con su novio chileno de nombre Alec Acaiseid Scolari Woolvett, quien es un hombre transexual.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza compartió con sus seguidores fotos y videos de lo que fue la tierna celebración que se llevo a cabo en Estados Unidos.

Los recién casados se mostraron muy felices tras anunciar esta nueva etapa en su vida y aprovecharon para dedicarse tiernos mensajes. “Si, me case y no pienso ocultarlo. Si, me case y lucharé porque más personas se sientan libres de amar. Si, me case y estoy orgullosa de casarme con un chico trans. No condenemos por amar”, escribió ella.

Por su parte, Alec Acaiseid no quiso quedarse atrás y respondió al romántico detalle de su pareja. “Qué día emocionado con esta nueva etapa de nuestras vidas”, junto a unos emoticones de corazones.

El outfit de Lesly Reyna y su novio Alec en su boda

Lesly Reyna se lució en su vestido corto y un saquito color blanco, mientras que su pareja llevaba una camisa blanca, pantalón negro y unas zapatillas blancas.

Fotos y Video: (Instagram/@leslyreynas, @aleck_acaiseid).

