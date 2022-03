Este martes 22 de marzo, la cantante Pamela Franco realizó una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram para contestar algunas preguntas de sus curiosos seguidores. La pareja de Christian Domínguez no se quedó callada sobre el lío mediático entre Isabel Acevedo y su “Wachimán” y aprovechó para lanzarle una tremenda indirecta a la bailarina.

En un momento de la sesión de la preguntas, la líder de “Puro Sentimiento” negó haber provocado la ruptura entre Christian Domínguez y “Chabelita”.

“No puedo opinar sobre eso porque no me corresponde, pero yo siempre lo supe, no es verdad que había terminado por mí”, aseguró en un inicio.

Asimismo, Pamela Franco no dudo en sacar cara por el padre de su pequeña María Cataleya: “Nos podemos equivocar pero Dios sabe quién es bueno y quién es malo y quién actúa con maldad, entonces eso hay que dejarlo ahí y ya está”, agregó.

Por último, la cumbiambera señaló que no le interesa el pasado de Domínguez. “Si me importara… Dios mío… estuviera crucificada (...) Yo vivo mi vida y vivo mi presente”, manifestó.

