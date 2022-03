Se acabó el misterio. Isabel Acevedo habló por primera vez de la prenda íntima que encontró Karla Tarazona en la mochila de Christian Domínguez, y que exhibió en setiembre del 2019 en el programa ‘El Valor de la Verdad’, programa de Beto Ortiz.

Recordemos que, según Karla, dicho ‘calzón’ pertenecía a la ‘Chabelita’, lo que confirmaría la infidelidad del cantante de cumbia.

“Eso es totalmente falso. Yo le pregunté, en su momento, a Christian: ¿De quién es ese calzón? Y él me decía que era de una amiga que lo había dejado”, expresó Isabel Acevedo en el set de ‘Magaly TV La Firme’, el pasado 23 de marzo.

“Él me decía ‘yo ya hablé con ella (con Karla), que era el calzón de una amiga’. Luego yo vi que ella lo sacó en televisión”, agregó Isabel.

La ‘Chabelita’ afirmó que nunca salió a enfrentarse a Karla Tarazona porque le tenía miedo y se sentía en desventaja frente a la conductora de televisión.

“Cómo me voy a poner a discutir con ella, me iba a matar, por eso siempre me quedé callada, pero ese calzón es totalmente falso que sea mío (…) Él me dijo que era de una de sus amigas (de Karla) que se quedaba a dormir en la casa y que se habían confundido mientras lavaban la ropa”, sostuvo.

