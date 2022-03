Reconoció su error. Isabel Acevedo “Chabelita” visitó el set de “Amor y Fuego” este jueves 24 de marzo para contar su verdad sobre su relación con Christian Domínguez, quien admitió que le fue infiel a Karla Tarazona con la bailarina.

Al ser cuestionada por Rodrigo González y Gigi Mitre, la artista no pudo evitar romper en llanto en vivo y ofreció disculpas a la conductora de “D’ Mañana” por entrometerse en su relación.

“¿Tu le pedías disculpas a Karla por eso (infidelidad) o crees que solo Christian es responsable de todo?”, preguntó Gigi Mitre. Ante ello, “Chabelita” no dudo en responder: “Hay muchas personas que tienen que aceptar su error y yo también lo acepto. Si lastimé a alguien, yo lo siento. Si yo tengo que pedirle disculpas a alguien es a mi madre, porque ella me advirtió”, señaló entre lágrimas.

“Si yo he cometido un error, yo soy humana y voy a aceptar mis errores. Y si tengo que pedirle disculpas a Karla no tengo ningún problemas, pero como te digo principalmente le pido disculpas a mi madre por todo lo que ha aguantado, todo lo que ha pasado (...) Lamentablemente no le hice caso a mi mamá, mi mamá me advirtió muchas veces, no lo aceptaban en mi casa, en ese momento yo me ilusioné muchísimo, me enamoré y bueno yo solamente le hacía caso a todo lo que él me decía”, agregó muy conmovida.





