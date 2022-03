Este viernes 24 de marzo de 2022, Karla Tarazona e Isabel Acevedo hablaron mediante una llamada telefónica en el programa “Amor y fuego” durante la cual, la conductora de televisión aceptó públicamente las disculpas de ‘Chabelita’. Poco antes, la bailarina aseguró que el calzón que Tarazona encontró en la mochila de Christian Domínguez no era de ella.

Hace varios años, exactamente en el 2016, cuando Karla Tarazona recién había dado a luz a su hijo, Christian Domínguez e Isabel Acevedo eran pareja de baile en “El gran show”. En medio de los ensayos, la conductora encontró dos calzones que supuestamente pertenecían a ‘Chabelita’.

La propia Karla Tarazona contó cómo encontró la ropa interior cuando se sentó en “El valor de la verdad”: “Ya ha pasado el tiempo y yo te puedo decir que ahí no hubieron cosas casuales, no solamente por la trusa sino por otras circunstancias que pasaron en ese momento, que después de terminada la relación, comenzamos a atar cabos y... al parecer alguien tendrá la edad de chibola, pero la mente de una vieja”, dijo en ese tiempo.

Según Karla Tarazona, Christian Domínguez no se dio cuenta que el calzón estaba en la mochila: “Yo creo que no se percató porque esa trusa llegó en una maleta porque en esa época, como bailoteaba todo el día, tenía su maleta con la ropa sucia, entonces, cuando llegó a la casa, él tenía la costumbre de agarrar la maleta y dejarla no más (...) como vivía en la casa ¿qué hacía? dejaba la maleta y se iba, por eso te digo, no creo que sea tan tonto de él mismo hacer eso”.

La primera en hacer el hallazgo fue una trabajadora del hogar: “Un día saca la maleta (...) voltea todo para lavar y encuentra la trusa, pero ella pensó que era mía, pensó que era mi trusa”.

“Ella me trae la trusa limpia y yo cuando la veo le digo ‘Cecilia, esto no es mío’, ‘pero cómo que no es tuyo’, ‘Cecilia, yo conozco todas trusas, esto no es mío’, pero coincidió que, por esos días, una amiga muy especial mía se había quedado y yo dije de repente se le ha quedado a ella”, recordó Tarazona.

Sin embargo, Karla Tarazona volvió a encontrar otro calzón; esta vez, la conductora enfrentó a su pareja: “Pasaron unos días y el bebé se enferma y nos toca irnos como cinco días a la clínica, y él bailaba y llegaba a la clínica a ver al bebé en la madrugada. Y un día me dice ‘me duele la muñeca’, y yo le digo ‘oye, pero dame tu crema, te ayudo’, yo bien amable, ‘ahí está en mi mochila’, voy a la mochila, abro la mochila. saco la crema y veo algo rosadito al costado, saco y veo una trusa de la misma marca, del mismo modelo, pero lo único que cambiaba era el color. Entonces, cuando yo veo eso, mi cabeza retrocede el tiempo y recuerdo que lo que tenía en mis manos era lo mismo que estaba en mi casa, pero en distinto color”.

“Ella me lo dio porque estábamos bailando y ella me lo entregó y me dijo que se lo guarde”, fue la excusa que Christian Domínguez dio a Karla Tarazona.

“Obviamente en ese momento lo enfrenté a él y le dije de todo porque obviamente era una falta de respeto lo que había sucedido, y él ‘no, no es así, es un short de baile’”, contó Karla Tarazona.

