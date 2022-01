Todo sería culpa de Gisela Valcárcel. Según contó Monique Pardo, estuvo otra vez internada en una clínica por sufrir una amenaza de infarto, secuela producida por la aparatosa caída que sufrió en ‘El artista del año’, según informó ‘El popular’.

La pelirroja se mostró sorprendida, ya que ella pensó: “Cuando creía que todo había acabado, volví a sentirme mal y corrí a la clínica”, e insinuó una vez más que la culpa sería de Gisela por no hacerse cargo de ella cuando necesitó las operaciones para poder sanar.

La cantante le envió una citación hace algunos meses a Gisela para poder conciliar, pero la conductora de ‘El Gran Show’ jamás se presentó: “Considero que, hasta un perrito que se lastima en la puerta de tu casa, por lo menos, le das agua, lo ayudas. Lo que me hizo Gisela (Valcárcel) me duele mucho y así será hasta el último día de mi vida. Ayudaría en mi recuperación si me escribe. Ella nunca fue así. Sigo esperando ese día. No quiero odio. No quiero juicios. América TV es mi casa, me dio de comer por mucho tiempo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Robotín se pelea con Robotina en vivo