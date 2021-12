Fin a la guerra. Monique Pardo decidió retirar la demanda contra Gisela Valcárcel por no apoyarla económicamente por el accidente que sufrió en su programa debido al respeto que siente por América TV, la casa televisora que le dio trabajo por muchos años.

Como se sabe, la interprete de ‘Caramelo’ se encontraba delicada de salud luego de la fuerte caída que sufrió durante su participación en ‘El artista del año’ mientras actuaba como refuerzo del participante Diego Val.

“Voy a retirar la denuncia (contra Gisela). Sí, contra la ‘Farisela’... indicó para El Popular.

“Nunca pedí plata, yo solo pedí justicia... Que se acuerde que tiene corazón, que lo use, el dinero se acaba. El dinero lo puede tener, pero el amor de la gente es el que tengo yo... No tiene precio... He decidido no mostrar mi dolor”, agregó.

Monique quiere reconciliarse con Gisela

Asimismo, la veterana artista confesó que aún guarda un gran cariño por la ‘Señito’ pese a no brindarle ningún tipo de apoyo, de acuerdo a sus propias afirmaciones.

“Espero, esta Navidad, aunque haya una demanda lista, que Gisela Valcárcel me abrace. Yo quiero que haya amor de verdad en el Perú. Ella es una gran mujer y yo también”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR