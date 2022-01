Durante el programa ‘Hablando Huevadas’, los conductores se toparon con el barbero personal del ‘exchico reality’, Yaco Eskenazi, quien decidió llamarlo para que cierre el programa y así poder ganar tres mil soles por parte de los conductores.

El barbero primero intentó hablar con Deyvis Orozco, pero no obtuvo respuesta, por lo que puso como segunda opción a Yaco Eskenazi y él sí le respondió y habló por celular con los comediantes.

El capitán histórico de los leones puso como condición al comienzo que no lo destruyan: “Que no me hagan mie... diles”, luego de que le dijeron que solo cerraría el programa, accedió a conversar con los comediantes.

El conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ saludó a los comediantes y sentenció a su barbero: “Después de esta llamada me va a cortar el pelo de por vida gratis”.

Jorge Luna se adelantó y le confesó : “yo sé lo que se especula de nosotros y quiero que sepas que no estamos llamando para jod..”, ante ello, Yaco respondió: “No no, yo les tengo miedo, he visto como hacen mie... a la gente”.

Yaco accedió a cumplir un reto con la condición de que su barbero gane el premio de S/3000 soles y cumplió su reto así: “Y así termina Hablando Huevadas, te lo dice el capitán de los leones”.

