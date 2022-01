No se calló nada. Fie a su estilo y sin pelos en la lengua, Milena Zárate opinó acerca de la nueva relación de Melissa Paredes con el ‘Activador’ y cómo está llevando su vida mediática luego del escándalo del ampay con Anthony Aranda.

La colombiana fue tajante en sus comentarios cuando le preguntaron por la ex del ‘Gato’ Cuba: “Yo creo que Melissa ya está grandecita para que una esté dándole consejos, y no creo que los esté buscando tampoco, porque me imagino que no soy ni la primera ni la última a la que le han preguntado por ella, pero sí te doy mi opinión de afuera, conociéndola un poquito”.

Hoy Melissa Paredes fue presentada en ‘Mujeres al Mando’ y Milena opinó esto: “Sí, se está apresurando en tomar decisiones muy rápido, a exponerse nuevamente muy rápido después de tan fuerte que ha sido todo el tema de su separación, y por qué ha sido esta”.

Milena además recordó que la modelo no recibe la aprobación total del público porque aún no le creen: “A pesar de que ella tiene su propia versión, pero la verdad lo que se vio fue otra cosa, lo que ella nos vendió durante bastante tiempo, estando incluso en el reality dónde estábamos juntas. En ningún momento se tocó el tema de una separación, sino que al contrario, ella reforzaba mucho el tema de familia y esposo. Es algo con lo que no solamente yo me he quedado, sino con lo que la gente se ha quedado”.

