¡Fuerte y claro! Milena Zárate no se calló nada y se refirió al reciente ingreso de Melissa Paredes a la conducción de “Mujeres al Mando”, tras su abrupta salida de “América Hoy”, debido al ampay que protagonizó con el bailarín Anthony Aranda.

“Honestamente, yo creo que Melissa está en todo su derecho de trabajar, rehacer su vida y empezar. Yo no he sido crítica con ella. En realidad yo creo que siempre he sido muy objetiva. He tratado ser bastante objetiva porque igual hay un cariño hacia ella”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la cantante colombiana se mostró de acuerdo con que modelo vuelva a trabajar, pero le aconsejó que debería dejar de lado el tema de su relación con el bailarín en estricto privado.

“El hecho sobre cómo se dieron las cosas en Latina, yo creo que cada canal tiene sus prototipos de personas que quieren, y justamente por eso, al público que ella se debe, al tipo de programa que ella presenta, yo creo que ella debería parar un poquito con el tema de exponerse”, agregó tajantemente.

“Obviamente está en un proceso de aprendizaje, tampoco es que sea la gran experta presentadora, pero está en su proceso... Solamente tiene que saber llevar su vida personal a un costadito”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO