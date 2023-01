No vale picarse. Manolo Rojas y Andrés Hurtado, han demostrado, en más de una ocasión, que su amistad supera las bromas pesadas que se hacen entre ellos y esta vez, ambos se dijeron las cosas que no le gustan a uno del otro, logrando hacerse virales en TikTok.

El divertido reto comenzó suave, cuando Manolo Rojas afirmó que no le gustaba que su amigo se crea millonario, cuando no tiene un yate, recibiendo una corta, pero contundente por parte de Andrés Hurtado, quien le dijo: “No me gusta que seas pobre”.

Todo transcurría de forma tranquila, hasta que Andrés Hurtado se metió con la comida típica de Huaral, lugar de donde proviene Manolo Rojas: “No me gusta que cuando me invitas a almorzar siempre me invitas tu plato de Huaral”, esto fue suficiente, para que el comediante saque su carta bajo la manga: “No me gusta que te avergüences de ser Chibolín”, logrando que el papá de Jossety, afirme que le dieron un golpe bajo.

