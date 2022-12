Un incómodo momento se vivió la tarde de este 17 de diciembre de 2022 en el programa “Sábados con Andrés” entre el conductor Andrés Hurtado y el cómico Manolo Rojas.

El integrante del “Reventonazo de la Chola” llegó al set de Panamericana TV para presentar su canción “Por enamorarme”, tema que estreno este año y con el cual hizo su debut como cantante.

¿Qué dijo Manolo Rojas sobre Andrés Hurtado?

Durante su participación, Manolo Rojas no pudo evitar recordar la vez que el padre de Josetty Hurtado menospreció sus panetones “Don Manolos”, su emprendimiento por Navidad.

“Tú me abrazas, pero después me metes un puñal. Vengo a decir que tú eres bueno delante de la gente, pero (no lo eres) con tu amigo que te ha reconocido desde que empezaste como payasito, ‘Chibolín’”, le increpó Manolo Rojas a Andrés Hurtado, quien se mostró totalmente incómodo.

“Tu existes gracias a Chibolín, sin Chibolín no existirías, ahora que te crees Don Francisco con un cruce de Ferrando y Gisela” , agregó Rojas dejando en shock al conductor.

Foto: (Panamericana TV)