Khaleesi Assereto Pinedo, hija de Jazmín Pinedo y Gino Assereto, cumplió 7 añitos este domingo 18 de diciembre de 2022 y lo celebró al lado de sus famosos padres y sus amigas de colegio en una celebración muy original. La pequeña disfrutó de una fiesta ambientada como en una tarde de spa, acompañada por sus mejores amigas.

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo dio un vistazo a sus seguidores de la divertida tarde que pasó su hija al lado de otras niñas, quienes disfrutaron de una tarde de juegos entre esmaltes de uñas y masajes.

La “Chinita” compartió imágenes donde se ve la linda Khaleesi muy emocionada realizándose una manicure. Las niñas recibieron algunos tratamientos de belleza, acordes a su edad.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto dedica amorosos mensajes a su hija

“Que rápido puede pasar el tiempo, hoy mi princesa esta cumpliendo 7 años de vida! Y yo 7 años de tener el privilegio de ser su mamá. Recuerdo cómo si fuera ayer, esa primera vez que te cargue en mis brazos mientras te alimentaba sin poder dejar de mirarte y tocarte como si fuera un sueño, mientras sentía tantas sensaciones simplemente inexplicables. ¡Feliz cumpleaños mi vida! ¡Te amo hasta el infinito con cada célula de mi!, fue el mensaje que le dedico Jazmín a su niña.

Por su parte, Gino Assereto utilizó su la misma red social donde expresó todo lo que siente por su niña: “Hermosos 7 años niña hermosa. Me siento afortunado y agradecido de que me hayas elegido para ser el guía de tu camino, de ese bello destino que has venido a recorrer y trascender en el mundo. Se feliz y sonríele siempre a la vida con esa hermosa carita que Dios te regalo. Te amo Mi bella caminante de luz” .

Fotos y Video: (Instagram/@jazminpinedo, @ginoasseretocarpena).