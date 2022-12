Durante la última edición de “Más Espectáculos”, la modelo Jazmín Pinedo arremetió contra Paolo Guerrero por prohibirle a Alondra García Miro hacer escenas románticas con otro actor. En el programa de espectáculos recordaron la vez que el “Depredador” expresó su molestia sobre las escenas de beso que tenía realizar su entonces pareja.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella”, expresó Guerrero en ese entonces durante una transmisión en vivo con Jefferson Farfán.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Paolo Guerrero?

El recordar esta situación indignó a Jazmín Pinedo, quien señaló que ningún hombre debe entrometerse en las decisiones laborales de las mujeres.

“ No hay hombre que me diga cómo hacer mi trabajo, los únicos que me pueden decir qué hacer son mis jefes. No hay hombre que te pueda decir que hacer, pero depende de cada relación y lo que cada uno pueda aceptar, sus términos” , señaló la ‘Chinita’ muy indignada.