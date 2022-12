Salió a la luz el pasado de Ana Paula Consorte , la actual novia de Paolo Guerrero. Hasta el momento, poco se conocía de la bailarina brasileña que le robó el corazón al excapitán de la Selección Peruana.

El programa ‘Amor y Fuego’ reveló quien es la expareja de Ana Paula y padre biológico de su menor hija. Se trata del exfutbolista Maicosuel (Maicosuel Reginaldo de Matos) , quien jugó varios años como mediocampista ofensivo en el club Botafogo de Brasil.

En el 2013, tras una larga relación, Ana Paula tuvo una hija con el futbolista, pero el detalle es que él era casado, razón por la cual le hizo un juicio de alimentos a favor de la niña.

Incluso, medios brasileños revelaron -en aquella época - que el jugador pudo en duda su paternidad. “Lo hice, cometí un error y se acabó. Ella quiere ganar fama sobre los demás. Cometí un error, fui un estúpido, y ya está. Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No sé si la hija es mía, pero si lo es, me haré cargo y pagaré la pensión alimenticia, sin duda” , declaró a los medios de comunicación.

Ana Paula Consorte tendría 4 meses de embarazo

El programa “América Hoy” reveló que la modelo brasileña tendría 4 meses de gestación. Hace unos días, Paolo Guerrero compartió el tierno momento que vivió junto a su novia.

Lo que llamó la atención de varios cibernautas es que en las imágenes se observa a Ana Paula con una llamativa pancita por lo que el clip de inmediato ha causado revuelo y ha dejado a varios bastante sorprendidos. Como se sabe, Paolo Guerrero tiene 3 hijos: Diego Enrique, Alessio y Naella.

