Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se encuentran en el ojo de la tormenta pública tras una peculiar publicación que realizó la modelo brasilera, quien llamó notablemente la atención al evidenciar una pequeña pancita, dejando entrever que podría estar embarazada del futbolista peruano.

Y es que recordemos que la influencer publicó una fotografía en una piscina, donde posó junto al seleccionado y puso como descripción unas ‘huellitas’. Ante esto, se encendieron las alarmas sobre un posible nuevo miembro de la familia.

Frente a ello, el programa “Amor y Fuego” no dudó en mostrar unas recientes imágenes de la brasileña que, al parecer, sí confirmarían que estaría embarazada. En ese sentido, Ana Paula aparece en sus redes tapándose la ‘pancita’, ya sea con una casaca o usando ropa holgada.

Sin embargo, una de sus amigas puso en evidencia a Consorte con una instantánea donde se le ve a la brasilera luciendo un bikini rojo, donde se resalta su vientre abultado.

Por otra parte, distintos medios han especulado sobre que Ana Paula Consorte tendría cuatro meses de gestación. No obstante, Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, también fue consultada sobre este tema y señaló no saber nada. “Ah no sé ah, yo no sé nada de eso, que yo sepa, no”, dijo la mamá del ‘Depredador’.

TE PUEDE INTERESAR