Karla Tarazona, presentadora de Panamericana TV, estuvo en el programa de YouTube Preguntas que Arden, del actor Cristopher Gianotti. Allí se le consultó por su polémica separación con Rafael Fernández y cómo afectó a su hijo el fin de su relación con el empresario de los huevos.

Durante la conversación, la conductora del matinal “D’Mañana” reveló que uno de sus hijos no quería ir al colegio tras la ruptura y dimes y diretes con su expareja. Cabe recordar que el “Huevero” prometió ayudar económicamente a los hijos de la conductora, pero no cumplió con su palabra.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

“En algún momento después de mi última separación, uno de ellos me dijo: ‘no quiero ir al colegio’, porque le daba vergüenza lo que estaba pasando en ese momento, sobre todo por ciertas declaraciones que dio la otra parte y yo misma me paré y le dije: ‘¿No quieres ir al colegio? Te levantas porque yo te voy a llevar al colegio y tú vas a entrar conmigo y vas a ir al colegio. Me hice tripas y corazón, los llevé al colegio, los hice entrar y ahí están hasta el día de hoy” , reveló Karla Tarazona.

“Mi segundo hijo me dice: ‘Lo que no hablas, no duele’, y muchas veces ese ha sido mi escape, prefiero no hablar ni decir nada hasta que comencé a enfrentar poco a poco las cosas, que ha sido lo que ha pasado la última vez. Una semana, me pare y seguí. Vergüenza si sentía por toda la situación, agregó.

Asimismo, la también locutora radial explicó cómo es su conducta cuando vive una separación. “Puedo pasar una semana completa llorando. Pero cuando llega el día siete, ya digo bueno, ya pasó, hay que seguir”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR