Philip Butters, conductor de PBO en Willax, se pronunció sobre el triunfo de Argentina ante Francia en la final del Mundial Qatar 2022 que se realizó este domingo 18 de diciembre. El popular “Sabelón” llamó ignorantes a los que comparan a Leo Messi con Diego Armando Maradona o Pele y considero que hacer esto es una barbaridad.

En esa línea, Butters mencionó que el mejor jugador del partido entre Argentina vs. Francia fue Kylian Mbappé, quien se convirtió en el primer jugador en marcar un Hat-Trick en una final de la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Phillip Butters sobre Leo Messi?

“Yo he visto gente ignorante e irresponsable que dice que ya con esto Messi es más que Maradona, esta gente que es ignorante, uno no debe opinar de lo que no sabe, hay gente que trabaja en el deporte y no sabe de deporte. A los que quieren comparar a Messi con Maradona vean solamente el resumen de Maradona en el año 86 en altura, en México. Messi ha jugado un gran mundial, un extraordinario mundial, una gran final, la final ha sido la mejor final de la historia de los mundiales, pero Messi no le amarra las tabas a Maradona, la comparación ya es una ofensa, no digan barbaridades”, comentó Philip Butters en su espacio.

“¿Quién ha sido el mejor jugador del partido el día de ayer? Habrá cualquier ignorante que dirá Messi, pero el mejor jugador del día de ayer ha sido el señor Mbappé, el segundo mejor jugador de la cancha está entre los dos porteros porque salvaron más goles de los que salvaron los demás... No comparen a Messi con Maradona, va a perder Messi, acá le está reventando cohetes a Messi porque se llevó a un indocumentado croata, de esas Ronaldinho en dos mundiales hizo ocho y Maradona en altura y en México se llevo a medio equipo e hizo el gol, no comparen a Diego, no se metan a comentar cosas que no sabes, no hablen de lo que no sabes” , agregó.

Video: (Willax TV).