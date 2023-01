Una vez más, las indirectas muy directas entre Karla Tarazona y Melissa Paredes, dejaron a más de uno con la boda abierta, debido a que esta vez se llamaron “mosca muerta”, logrando la reacción de Samuel Suárez.

El conductor de ‘Instarandula’, decidió apoyar el comentario de un cibernauta, quien afirmó que las conductoras no llegarían ni a mitad de año: “Algo me dice que entre ‘broma’ y ‘broma’ estas dos no llegan ni a mitad de año juntas, aniñando este programa de Panamericana”.

En el video se puede escuchar a ambas conductoras turnándose para insultarse, mencionando que la otra es una “mosca muerta”, justificándolo con sus escándalos amorosos, lo que produjo las risas y la reacción de Samuel Suárez: “Estoy de acuerdo contigo Ric jajaja Karla por menos le ha hecho la vida de cuadritos a sus enemigas jaja”.

