La periodista Magaly Medina opinó sobre la relación de Eva Ayllón y Natalia Málaga y es que según las redes sociales, la cantante y la exvoleibolista son pareja desde hace varios años. Estas especulaciones han comenzado desde que la criolla protagonizó un incómodo momento con uno de los asistentes a su show y Natalia tuvo que intervenir.

En su programa ‘Magaly TV, La Firme’ de este 28 de enero, la ‘Urraca’ reveló la verdadera relación que existe entre Eva Ayllón y Natalia Málaga. Según la conductora de espectáculos, ellas solo tienen un vínculo laboral.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Eva Ayllón y Natalia Málaga?

“A raíz de este video que se ha hecho viral en redes sociales hay gente que ha comenzado hacer afirmaciones acerca del tipo de amistad que une a Natalia Málaga y Eva Ayllón. Lo que yo sí sé es que Natalia trabaja hace años con Eva Ayllón, es su mánager. Yo he tenido la suerte de contratarla porque soy una gran admiradora de su carrera. Eva es una grande, entonces yo tengo mucho respeto por el talento”, contó en un inicio.

“Lo que sé es que Natalia Málaga trabaja con ella, es su mánager, cuando la he tenido en mi casa, Natalia estaba ahí, solucionando cualquier cosa, cuidando los detalles. Ahora que se diga en redes sociales que entre ellas hay algo más que una amistad es algo que yo no puedo validar porque eso es algo que le pertenece a ellas y su entorno íntimo. El día que la siente acá le preguntaré, le preguntaré lo que se está diciendo, pero mientras de ella, de su boca de ella no salga nada, yo no soy nadie para conjeturar, para especular o agarrarme de un chisme barato y validarlo frente al público (…) A un artista jamás le cuestionaría su vida privada si decide tener una pareja hombre o mujer, jamás lo cuestionaría por eso porque cada ser humano es libre de amar como se le da la gana, pero no puedo afirmar absolutamente nada, no lo sé. Para mí, cuando mencionan el nombre de Eva Ayllón, para mí es el nombre de una gran cantante, unas de las mejores que tiene nuestro país, es una gran figura, más allá de eso no sé, no puedo validar chisme barato que corra por ahí”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR