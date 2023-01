La bailarina Tania Ríos se pronunció sobre su divorcio con Christian Domínguez, quien aseguró que después de 20 años estaría a punto de separarse oficialmente de ella. La joven salió a negar todo lo dicho por el cumbiambero y aseguró que ella no ha firmado ningún documento relacionado a su separación.

Un reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ logró comunicarse con Tania y esto fue lo que dijo sobre la disolución de su vínculo con el cantante: “Ese tema (el divorcio) para mí ni existe en mi vida, no sé nada, completamente cero, menos cero, o sea nada”.

“¿Te mandó algún documento?”, le preguntó el ‘urraco’. A lo que ella respondió confundida: “Nada, lo que es nada. Totalmente nada”.

Desde Estados Unidos, Tania Ríos reveló que solo ha firmado un papel en el año 2005, pero que no tendría ninguna validez y desde entonces nadie se ha comunicado con ella.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

El programa de Magaly Medina se puso en contacto con Christian Domínguez para que explique porque había dicho que su divorcio estaba a punto de salir, pero hasta ahora no ha iniciado ningún trámite. El cantante no quiso hablar sobre el tema.

“Papito lindo, escúchame. ¿Yo de qué canal soy? Sabes que yo no puedo hablar. Papito, no te puedo ayudar pues, no te voy a decir nada. ¿Por qué serás así? Toda la vida, no cambias tú, no cambias. Ya déjame tranquilo, papito” , dijo.

TE PUEDE INTERESAR