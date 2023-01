Pamela Franco aún no puede cantar victoria luego que, finalmente, saliera el divorcio de su pareja Christian Domínguez con Tania Ríos , con quien estuvo casado por más de 20 años.

La cumbiambera fue entrevistada por ‘Amor y Fuego’ y no quiso anticiparse a una posible boda con el padre de su hija. Como se recuerda, ellos iniciaron su romance en octubre del 2019, en medio de rumores de una posible infidelidad de Domínguez a Isabel Acevedo.

“En realidad (el divorcio) se viene encaminando desde hace tiempo. A Dios gracias que salga, pero todavía no hay papeles, entonces no puedo anticiparme a nada porque luego va a salir otra cosa, de que me emocioné, que me dejaron con los crespos hechos” , comentó la artista.

“No, mejor tranquila, lo que tiene que ser, será”, agregó, resignada la exintegrante de Puro Sentimiento.

Sin embargo, comentó que Christian Domínguez debe esmerarse si el quiere pedir matrimonio: “yo le he dicho que se tiene que esmerar”.

Karla Tarazona celebra divorcio de Christian Domínguez

Karla Tarazona expareja de Christian Domínguez, con quien tuvo un hijo, se pronunció sobre el divorcio del cantante. Como se recuerda, ellos nunca pudieron casarse y solo tuvieron un contrato de esponsales en el 2015.

“Mi hijo Valentino es parte de la felicidad de Christian, así que si él está bien, todo lo estará. Además, tengo una buena relación con él (Domínguez) y Pamela, así que ojalá que se casen”, declaró para Trome.

