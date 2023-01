La actriz Bárbara Cayo no se quedo callada y a través de una entrevista local decidió responderle a la periodista Magaly Medina, quien criticó duramente a Alessia Rovegno luego de su participación en el Miss Universo donde logró entrar al Top-16 del certamen de belleza.

En entrevista con El Popular, la mayor de las Cayo aseguró que la “Urraca” no tiene autoridad moral para cuestionar la belleza de su hija, pues la conductora de espectáculos no es una persona bella ni inteligente.

¿Qué le respondió Bárbara Cayo a Magaly Medina?

“¿Qué aporta ella? Una persona que no es bella ni inteligente (porque los seres humanos inteligentes construyen, no destruyen). Esa mujer no tiene autoridad moral para hablar de una bella auténtica, menos de inteligencia nata” , declaró para referido medio.

“Qué horrible es, pura basura nomás sale de su boca, solo destrucción le da al Perú (...) Ella gana dinero hablando mal de las personas, exagerando, diciendo cosas feas y mentiras para generar rating porque sino pierde el trabajo. Su labor es alimentar el chisme, el morbo, la mediocridad. Tiene un trabajo muy feo, a mi parecer, y la describe perfectamente”, agregó.

Por otro lado, Bárbara Cayo se mostró orgullosa del desempeño de su hija Alessia Rovegno en el concurso que se realizó el 14 de enero de 2023.

“Alessia hizo un buen trabajo, pese a su poca experiencia, ante un auditorio con miles de personas y cámaras internacionales. Fue un reto gratificante esta experiencia y estoy muy orgullosa de ser su mamá”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR