Este 18 de enero de 2023, Adriana Quevedo se presentará en el programa “Amor y Fuego” luego de su salida del magazine “D’ mañana”, programa de TV que llegó a su fin en diciembre del 2022. La conductora hablará sobre su relación con sus excompañeros: Karla Tarazona y “Metiche”.

En un adelanto del espacio de espectáculos de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la también actriz se pronunció sobre los supuestos malos tratos que habría recibido por parte de la expareja de Rafael Fernández.

¿Qué dijo Adriana Quevedo sobre malos tratos de Karla Tarazona?

“Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas con las que yo he compartido un espacio de televisión en cierto momento y nada más” , se le escucha decir en el avance del programa.

“Digamos que no te sentarías con Karla a conversar un rato” , consultó la reportera de Willax TV. “No veo la necesidad”, respondió Adriana Quevedo.

Según Rodrigo González, Karla Tarazona ignoraba y trataba mal a Adriana Quevedo: “Karlita Tarazona, bájale dos revoluciones a tu ímpetu, lo que me han dicho es que a Adriana Quevedo, quien no se metía con nadie, que tenía su show, tenía su público, la tratabas mal, , la ignorabas, no le hablabas”, contó el presentador.

