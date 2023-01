Christian Domínguez no dudó en pronunciarse sobre su divorcio, el cual acaba de salir luego de 21 años de estar separado de Tania Ríos. Y es que el cantante también comentó sobre los planes de matrimonio que tiene con su pareja Pamela Franco, no descartando la posibilidad de que sea televisada.

“Los días han sido años, después de la pandemia y después de la carga procesal, no sabemos si son los mismos días”, comenzó diciendo el cantante para las cámaras de América Espectáculos.

Por otro lado, el cumbiambero señaló que analizará bien al posibilidad que su boda sea trasmitida por el magazine conducido por Ethel Pozo. “Entonces no voy a gastar ni un centavo, hemos dicho si nos van a criticar, pagando o no pagando, mejor no pagamos, ni que fuera bobo, mañana sale el papel, de ahí nos casamos, encantadísimo transmitirlo”, agregó.

Sin embargo, para Pamela, antes que cualquier preparativo, comentó que Christian aún no le da el anillo. “Este, voy a aclarar (agarrando un anillo de su mano), lo compré yo con mi trabajo. Este me cambió de regalo por los 3 años bien chambeador, él creía que me iba a ilusionar y el otro es un regalito”, sostuvo la artista.

