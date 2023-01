El cantante Christian Domínguez confesó que aún no tiene planes de matrimonio con su pareja y madre de su última hija, Pamela Franco. Pese a que ya está divorciado de Tania Ríos, con quien estuvo casado por casi 20 años. El hermano de la ‘Maricucha’ en la ficción de América TV reveló que por el momento no piensa dar el siguiente paso en su relación con la exintegrante de Agua Bella.

En entrevista con El Popular, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional reveló que antes de llegar al altar con la cumbiambera quiere comprarse una vivienda grande.

“Nuestra prioridad es comprarnos una casa grande, pues vivimos en un apartamento. La idea es tener un espacio más amplio. Cuando todo esté encaminando, vemos lo del matri” , declaró en un inicio.

“Quizás a fin de año o inicios del próximo, no hay fecha. Eso sí, no me divorcio para casarme ya”, agregó.

Como se sabe, Christian Domínguez anunció a principios de este mes que logró divorciarse de Tanía Rios, una exbailarina de cumbia, con la que se casó cuando tenía 18 años.

