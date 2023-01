Genesis Tapia denunció por alimentos a su expareja, Raymundo Van Hemelrijck , padre de su hija de 9 años. Según contó a ‘Amor y Fuego’, el juez dictaminó en primera instancia que él pague la suma de 6 mil soles mensuales en beneficio de la menor.

“Nosotros le hemos presentado el estado de cuenta del Banco de la Nación, una cuenta de alimentos que él no cumple desde mayo del 2022″, contó la exbailarina y ahora estudiante de Derecho.

Sin embargo, el denunciado asegura que sí ha estado realizando los depósitos a a cuenta bancaria, pero no precisó a cuánto asciende lo enviado.

“Eso es falso yo he estado depositado en una cuenta del Banco de la Nación cada mes lo que es, lo que yo puedo dar, lo que yo siempre le he dado a mi hija. Pero si quieres pedir 6 mil soles, ¿de dónde voy a sacar 6 mi soles?” , comentó al programa de espectáculos.

Además, encaró EN VIVO a Génesis y la acusó de usar el dinero que manda para mantener a su actual esposo Kike Márquez:

“Ellos pretenden que yo pague 6 mil soles para que yo mantenga a sus 4 hijos, al esposo, para que yo pague el alquiler o la renta de departamento. No (lo ordenó el juez) yo no voy a estar manteniendo al esposo, a los hijos y a todo el mundo. Si ustedes ven lo que ellos piden, yo no voy a estar manteniéndolos”.

Expareja de Génesis Tapia arremete contra actual esposo

Asimismo, Raymundo Van arremetió contra Kike Márquez, actual esposo de Génesis Tapia. Aseguró que le debe la suma de 80 mil dólares y que, por ello, está endeudado.

“Que yo sepa el esposo de Génesis debe mucho dinero a sus otros hijos y ya están en sentencia y todo. El esposo traicionó mi confianza y desapareció el dinero por arte de magia, yo estoy endeudado, fueron 80 mi dólares, ¿qué hicieron con ese dinero? ”, comentó en ‘Amor y Fuego’.

