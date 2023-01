Ethel Pozo denunció que fue víctima de robo el pasado 21 de enero. Los rateros le vaciaron la casa y se llevaron objetos valorizados en más de S/ 150 mil soles. Además, se robaron cuadros de plata, valorizados cada uno en 500 dólares, joyas de oro y plata, y 10 carteras marca ‘Prada’.

Sin embargo, este acto delincuencial ha levantado sospechas en cientos de usuarios en redes sociales, sobre todo por el hecho de que Ethel no mencionó si tenía un sistema de seguridad, alarmas o cámaras.

“¿Tú crees que los choros no sabían que estaban metiéndose a la casa de Ethel? Yo creo, por la manera cómo se han llevado todo, que lo tenían muy estudiado más bien, me huele a soplo”, comentó días atrás Rodrigo González.

Ante tanta suspicacia la hija de Gisela Valcárcel se pronunció la noche de este 25 de enero, en medio de los rumores por el ampay que sacaría ‘Magaly TV La Firme’.

Ethel Pozo tiene imágenes de los rateros

Ethel Pozo reveló que sí hay imágenes de los delincuentes que ingresaron a su casa y se llevaron todo lo que encontraron en la caja fuerte. Además, reveló dónde estaba su esposo Julián Alexander.

“Lo más importante es que no estábamos en la casa cuando los rateros entraron, mis hijas no estaban. Estoy con mi hija menor, ella estaba conmigo, la mayor está de viaje... Mi esposo estaba trabajando, así que no estábamos nadie en casa y no pasamos este tremendo susto” , comentó en un video de Instagram.

Indicó que no puede revelar detalles porque el caso está en investigación.

“Mucha gente me dice ‘no tienes cámaras, no tienes seguridad’. Por su supuesto que (tengo), vivo en un condominio, ya muchos los saben por el parte policial, pero todo está en investigación y yo no puedo difundir todo lo que nos ha pasado. Hay imágenes, hay responsables y espero que la policía los encuentre”.

“Seamos desconfiados y precavidos. No dejemos las casas olas. No pongamos nada valso en una caja fuerte porque es lo primero que se llevan”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR