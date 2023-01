Sin ningún remordimiento, el ‘Chorri’ Palacios recogió a su amante, Maribel Meza, de su hotel, para luego salir como pareja e ir de compras para tener todo listo para sacar los pies del plato a tan solo 9 días de casarse con Karla Quintana, quien le perdonó sus dos ampays del año pasado.

El equipo de Magaly Medina, tuvo acceso a una entrevista con Maribel Meza, quien contó que todo pasó en la misma camioneta en la que el Chorri llevó a su esposa al altar: “Una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta, yo solo estoy contando mi verdad”, afirmó la amante.

Maribel contó sin pelos en la lengua cómo comenzó su encuentro amoroso: “Conversa y conversa hasta que bueno, a mí se me cayó el arete, pues (risas) a lo Malú Costa”, todo en el asiento delantero de la camioneta del futbolista, para luego confirmar que sí tuvieron relaciones sexuales.

La amante del ‘Chorri’ Palacios le escribió luego de que él se casara, para pactar otro encuentro amoroso y no recibió una negativa del exfutbolista, tan solo una postergación: “Amiga, mil disculpas, la verdad, ahora mi esposa puede ver mi fono, así que porfa no me escribas por un tiempo, por favor, quiero la confianza de ella”.

