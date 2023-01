No escarmienta. El ‘Chorri’ Palacios volvió a sacar los pies del plato y fue captado otra vez por las cámaras de la ‘Urraca’ siéndole infiel a su pareja Karla Quintana, con quien se casó el 20 de enero de este año. De acuerdo con la información difundida en el programa, el exjugador tuvo un encuentro íntimo en su camioneta con la señorita Maribel Meza nueve días antes de su boda.

“Tú, Roberto Palacios , sabes muy bien que el día 11 de enero, una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta. Yo solamente estoy contando mi verdad, tú sabes que yo no miento. Hubo conversa y conversa… hasta que a mí se me cayó el arete. Él me dice ¿vamos atrás? El resto, ya tú sabes”, reveló la mujer.

Los chats del ‘Chorri’ Palacios y su amante

Y para rematar, tres días después de su boda, el ‘Chorri’ volvió a tener un ‘acercamiento’ con su amante, así lo dejo evidenciado Magaly Medina tras mostrar unos chats entre el jugador y la mujer en cuestión.

Según se lee en las conversaciones, Maribel Meza le escribió al excapitán de la Selección peruana para hacer ´travesuras’ en el ‘Auto Rana’. Sin embargo, Palacios le pidió que no le escriba porque su esposa podría revisar su celular.

Amante del ‘Chorri’: “Hola amigo, buenos días que tengas un lindo día de semana, ok. ¿Estás ocupado o estás de luna de miel? No me gusta ser molestosa.

‘Chorri’ Palacios: “Amiga mil disculpas, pero la verdad ahora mi esposa puede ver mi fono así que no me escribas por un tiempo, por favor quiero la confianza de ella. Gracias por entender”.

Amante del ‘Chorri’: “ Descuida, te entiendo, así lo haré, te habló el otro mes, cuídate. Felicidades”, respondió Maribel Meza en son de burla.

